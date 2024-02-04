8 آلاف جنيه تنقذ سمع «أحمد»

أحمد محمد أبوزيد، 16 سنة، طالب فى الصف الأول الثانوى يعانى ضعف سمع شديد منذ الصغر وبعد إجراء الفحوصات الطبية والعرض على الأطباء تم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى ومع الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها سبعة آلاف وثمانمائة وثمانون جنيهاً والأب عامل إستورجى وله من الأبناء طفل آخر وظروف المعيشة صعبة ولا يستطيع القدرة على توفير ثمن قطع الغيار وليس للأسرة أى دخل آخر يساعدهم على نفقات الحياة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة «أحمد».