بنك مصر: حريصون على تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمصريين بالخارج

تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم روافد تدفقات النقد الأجنبى

أكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك حريص كل الحرص على تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بشكل مميز للجاليات المصرية بالخارج فى إطار حرص البنك على تحقيق الشمول المالى، وإتاحة كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادًا فى الداخل والخارج. كما أكد «الأتربى» أن بنك مصر يسعى دائمًا لخلق أجيال جديدة من الخدمات الذكية، ودعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأضاف قائلا، إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الهجرة جاء انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم كافة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 وايمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالى، وتمكين كافة شرائح المجتمع بمن فيهم المصريون العاملون بالخارج من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد احد أهم روافد تدفقات النقد الأجنبى، يقوم بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بوضع آليات لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم فى مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومى من خلال تواصل الوزارة مع كافة الجاليات المصرية بالخارج.

كانت سها جندى وزيرة الهجرة قد أكدت أن التعاون مع بنك مصر يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وفى اطار استراتيجية وزارة الهجرة حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم بما يؤدى بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتى تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الصعبة لمصر، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وبنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر مؤكدة أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التى يقدمها بنك مصر.