السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساكا يقود تشكيل اَرسنال أمام وولفرهامبتون

اَرسنال
اَرسنال

أعلن الجهاز الفني لـ اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويدفع أرتيتا بالقوة الضاربة لديه، حيث يرغب في الاستمرار بتقديم العروض المميزة، بعدما تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية.

تشكيل اَرسنال أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - زينتشينكو.

الوسط: رايس - أوديجارد - ترواسارد.

الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينيلي.

ويرغب أرتيتا في الاحتفاظ بصدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم، بعد الفوز الصعب على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية مستفيدا من تعادل أقرب منافسيه مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 30 نقطة، بينما يحل ولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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