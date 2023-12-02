ساكا يقود تشكيل اَرسنال أمام وولفرهامبتون

أعلن الجهاز الفني لـ اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويدفع أرتيتا بالقوة الضاربة لديه، حيث يرغب في الاستمرار بتقديم العروض المميزة، بعدما تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية.

تشكيل اَرسنال أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - زينتشينكو.

الوسط: رايس - أوديجارد - ترواسارد.

الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينيلي.

ويرغب أرتيتا في الاحتفاظ بصدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم، بعد الفوز الصعب على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية مستفيدا من تعادل أقرب منافسيه مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 30 نقطة، بينما يحل ولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.