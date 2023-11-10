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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب أرسنال يكشف موقف ساكا من المشاركة أمام بيرنلي

ساكا لاعب أرسنال
ساكا لاعب أرسنال

كشف ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على عدم ثقته في قدرة المهاجم بوكايو ساكا على المشاركة في مواجه المدفعجية القادمة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وأشار المدرب الإسباني إلى عدم تأكده من إمكانية مشاركة "ساكا" في مباراة بيرنلي وذلك بعد مغادرته من الملعب بسبب الألم في مواجهته الأخيرة أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث أرتيتا عن لاعبه وقال: "لقد تدرب بالأمس سنرى ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة الغد أم لا".

وأوضح مدرب الجانرز أن الثنائي تيمبر وبارتي غير متاحين للمباراة، وكذلك يُتوقع غياب إيميل سميث روي.

وأضاف أن الحالة الصحية لـ بارتي تتحسن بشكل واضح حيث أشار أنها كانت إصابة كبيرة و أنه يتمنى أن يتعافى في الوقت المناسب نظرًا لأهميته كلاعب كبير في صفوف الفريق مُشددًا على أهمية دعم لاعبيه .

موعد مباراة أرسنال القادمة أمام بيرنلي

وسيخوض الجانرز مباراته القادمة أمام ببيرنلي غدًا السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري على ملعب الإمارات.

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