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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يكشف سبب استبعاد سوبوسلاي من موقعة آرسنال وليفربول

سوبوسلاي
سوبوسلاي

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول سبب غياب دومينيك سوبوسلاي عن موقعة مباراة آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج" على ملعب الإمارات.

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النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي


وغاب دومينيك سوبوسلاي عن قائمة ليفربول لمباراة آرسنال اليوم، بعدما أكد كلوب معاناته من الإصابة ليتم استبعاده.

أضاف كلوب في تصريحاته قبل المباراة أن سوبوسلاي شعر بشئ ما في أوتار ركبته، وهي نفس المنطقة التي تعرض فيها للإصابة، أو منطقة مشابهة إلى حد كبير.

وتابع، أن دومينيك سوبوسلاي لم يعاني من تلك الإصابة في المباراة الماضية ضد تشيلسي، وكان بخير لكنه شعر بعد ذلك بالأمر بعض الشئ، وألقينا نظرة وعليه استبعد من مباراة اليوم.

وأشار إلى أنهم لا يريدون المخاطرة به، وعليهم النظر إلى مزيد من التقييم لكن كان من الواضح أنه لا يمكن أن يلعب مباراة آرسنال، هذا كل شئ لحد كبير.
 

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