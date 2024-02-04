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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي

كلوب
كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمباراة آرسنال المقرر لها اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي

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تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي



وتبدأ مباراة ليفربول وآرسنال في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.
 

تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أرنولد.
في الوسط: ماك أليستر - كيرتس جونز - جرافينبيرخ.
في خط الهجوم: جوتا - كودي جاكبو – لويس دياز
ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.
 

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كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية