كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمباراة آرسنال المقرر لها اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتبدأ مباراة ليفربول وآرسنال في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.



تشكيل ليفربول لمباراة آرسنال:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أرنولد.

في الوسط: ماك أليستر - كيرتس جونز - جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: جوتا - كودي جاكبو – لويس دياز

ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

