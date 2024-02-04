وزيرة الهجرة: نحرص على الترويج لرحلة العائلة المقدسة بين أبنائنا بالخارج للتعريف بهذه المنحة الربانية للوطن

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مصر احتضنت العائلة المقدسة، في رحلة فريدة، ولا يوجد في العالم كله مسارا يمثل العائلة المقدسة، باستثناء مصر، وهو ما نحرص على الترويج له بين أبنائنا بالخارج، للتعريف بهذه المنحة الربانية للوطن.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هذا المسار مسجل ضمن قوائم اليونسكو للتراث غير المادي، مشيدة بقرار رئيس الجمهورية بالبدء في تطوير مسار العائلة المقدسة، ووضعه على خارطة المقاصد السياحية في مصر.

وتابعت جندي أننا حريصون في كل الفعاليات التي تعقدها الوزارة على تعزيز قيم المواطنة والإخاء والمحبة بين الجميع، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع، الذي يقف حائلا منيعا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن.

وذكرت، أن العائلة المقدسة لها مكانة سامية في نفوس المصريين جميعا، مسلمين كانوا أم مسيحيين، ولذلك جاء الاختيار الإلهي لمصر أرض السلام والمحبة، لتستقبل السيد المسيح، وتبقى دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة.

وقد أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابة عنها، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وذلك لحضور الاحتفال بزيارة العائلة المقدسة لمصر، والذي أقامته إيبارشية ملوي بمحافظة المنيا، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وإنصنا والأشمونين، ورئيس دير آفا فيني ودير البتول بملوي.