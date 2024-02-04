ليلي أحمد زاهر وهشام جمال يكشفان كواليس علاقتهما فى "صاحبة السعادة"

يحل الثنائي ليلي أحمد زاهر وخطيبها هشام جمال ضيفا الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" غدا الإثنين.

ومن المقرر أن يتحدث الضيفان خلال الحلقة التي تعرض في تمام الحادية عشرة مساء، عن كيف بدأت العلاقة بينهما ويكشفان مجموعة من الكواليس والأحداث التي تُعرض لأول مرة في برنامج "صاحبة السعادة".

وكان حرص الفنان أحمد زاهر على التعليق على خطوبة ابنته ليلى زاهر من الممثل والمنتج هشام جمال وقراءة الفاتحة.

أحمد زاهر وأسرته وليلي والمنتج هشام جمال

ونشر أحمد زاهر صور من الحفل العائلي عبد انستجرام وعلق عليها قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال.. كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

وكان فاجأ الفنان هشام جمال جمهوره بإعلان خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وعلق هشام جمال قائلا عبر حسابه على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

هشام جمال وليلي أحمد زاهر

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائى هي مسلسل “فى بيتنا روبوت” الذي حقق نجاحًا وقت طرحه.

قصة المسلسل

ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

أبطال المسلسل

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

وكانت طرحت ليلي أحمد زاهر أغنية جديدة جمعتها بالنجم البناني زياد برجي، الذي تتعاون معه خلال ديو رومانسي.

وحضرت "ليلى" للأغنية لمدة 3 أشهر مع زياد برجي، الذى كانت تحلم بالتعاون معه منذ فترة، خاصة أنها كانت تستشيره في أغنيتها "كلمة أخيرة"، التي تُعد أول خطواتها في عالم الغناء، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب فبراير الماضي.

وظهرت ليلى خلال الأغنية وسط الثلوج في لبنان، وجاءت الأجواء بشكل درامي، وهي من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانضمت لقائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب محتلة المركز الرابع.