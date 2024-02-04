وفد هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بإمكانياتها

إستقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي محمد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية علي رأس وفد إعلامي رفيع المستوي ضم المهندس حاتم أبوناصف مساعد الرئيس للشئون الهندسية والفنية , وحضر اللقاء الدكتور عمرو الليثي / رئيس إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي .

وقد رحب الجبالي بالزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الأشقاء وأطلع الوفد علي إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها وماتضمه من أستديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية , مشيراً إلي التعاون الكبير القائم بين المدينة والمملكة في العديد من المجالات الإعلامية والثقافية , ومن ضمنها التحضير لإقامة أكبر منطقة ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط بإستثمارات سعودية ضخمة معرباً عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة .

ومن جانبه أكد الحارثي علي العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والمملكة علي مختلف الأصعدة وخاصة العلاقات الإعلامية التي تحمل الكثير من التلاحم المشترك , والتوافق في الرؤي , والتي تتميز بالأخوة والتوأمة , وقدم الشكر علي حفاوة وحسن الإستقبال الذي لاقاه الوفد ,وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو الليثي إلي أن المدينة شهدت نقلة كبيرة علي يد رئيسها الحالي كأحد كبار رجال الإقتصاد وما يملكه من باع كبير في مجال الإعلام مضيفاً أن مدينة الإنتاج تملك بنية تحتية أساسية هائلة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تساهم في إنتاج الأعمال الدرامية والفنية علي أعلي مستوي .

هذا وقد إستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي, ومراحل التطور الذي شهدته وخاصة في الأونة الأخيرة حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية في الشرق الأوسط .

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة الذي يقوم بالحفاظ علي كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وإستمعوا إلي شرح من القائمين بالإشراف علي المركز حول طريقة نقل هذه الأفلام إلي تقنية الــ4K ذات الجودة العالية .

ثم توجه الوفد إلي إستديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل ومكساج الصوت, والمعتمدة من شركة دولبي العالمية , وتفقد الوفد أيضاً مركز التدريب والتطوير بالمدينة Skill UPحيث شاهدوا قاعات التدريب والمحاضرات والمعامل العلمية الخاصة بالمركز , وإستمعوا إلي شرح تفصيلي من الدكتورة اماني فاروق مدير المركز حول طريقة عمله وخاصة وأن المركز قد قام في الأونة الأخيرة بإبرام العديد من البروتوكولات مع العديد من الجامعات العربية والمصرية لتدريب الطلاب في المجالات الإعلامية المختلفة .

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة شاهد خلالها الإستعدادات الجارية لتصوير الأعمال الدرامية, حيث زار مسلسل الحشاشين أثناء عملية التصوير وإلتقوا بالفنان كريم عبدالعزيز بطل المسلسل والمخرج بيتر ميمي وفريق عمل المسلسل .

وفي نهاية الجولة تفقد الوفد إستديوهات قناة MPC بالمدينة وشاهدوا عدد من البلاتوهات الخاصة ببرامج القناة وإستمعوا إلي شرح تفصيلي من القائمين بالإشراف عليها كما إلتقوا بعدد من الإعلاميين بها .