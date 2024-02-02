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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أميرة عبدالعظيم: التلفزيون المصري كان أمل أي نجم عربي.. تقدير وتشريف

الإعلامية أميرة عبدالعظيم
الإعلامية أميرة عبدالعظيم

علقت الإعلامية أميرة عبدالعظيم، على الهجوم الذي لاحق الإعلامي شريف عامر بسبب مداخلة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، بسبب عدم توجيه عدد كبير من الأسئلة له.

وقالت، في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": كل برنامج وله ظروفه، وشريف عامر إعلامي كبير وأكيد مش هيفوته حاجة زي دي، ولكن لازم نراعي الظروف اللي كان بيتكلم فيها، والظروف اللي الزعيم عادل إمام كان بيتكلم فيها، إحنا مش عارفين هو مرتاح ولا لأ ومبسوط ولا لأ، فلازم نبقى عاملين حساب، ومنقدرش نجازف ونقول حاجة مش عارفين ردة فعلها".

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وتابعت: “أعتقد أن شريف عامر عمل اللي كان يجب يعمله في ظروف المكالمة، ممكن لو كان لقاء كان يسمح له أنه يسأل، ولكن المكالمة مش هتسمح، خلاص هو طمنا وسمعنا صوت عادل إمام، هنعوز إيه تاني؟”.

وأضافت: “أنا لما عملت برنامج ليلتي كنت البرنامج الوحيد اللي بيستضيف نجوم، لكن دلوقتي نجوم كتير أوي متوزعين على قنوات كتير أوي، وزمان التلفزيون المصري كان هدف وأمل لأي فنان ونجم مصري أو عربي، وكان بالنسبة لهم ده تكريم وتشريف”.

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