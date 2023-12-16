لحظة إعلان التلفزيون الكويتي وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

أذاع تليفزيون الكويت، منذ قليل، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان الديوان الأميري الكويتي وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبدأ مقدم التلفزيون الكويتي إعلانه لخبر الوفاة، بقول الله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً)، معلنًا نبأ وفاة أمير البلاد ظهر اليوم.

وفي سياق آخر، نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: ينعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.