تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها خنقاً بالشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، جلسة محاكمة ربة منزل، متهمة بقتل زوجها إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه؛ لجلسة الأول من شهر مارس المقبل، لحين ورود تقرير الطب النفسي.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول «ج. الـ. إ»، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين مقتل المجنى عليه على يد زوجته «س» 25 عاما، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقا، بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وبقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت قرارها المتقدم.