السيسي يوجه بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي معمق، حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أطلع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة.