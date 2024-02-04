انسحاب حاملة طائرات بريطانية من مناورات رئيسية للناتو بسبب مشكلة في عمود المروحة

أعلنت البحرية الملكية البريطانية، أن حاملة الطائرات البريطانية التي كان من المقرر أن تقود أكبر مناورات لحلف شمال الأطلنطي ناتو منذ الحرب الباردة لن تبحر اليوم الأحد بعد اكتشاف "مشكلة" في عمود المروحة أثناء عمليات الفحص النهائية.

وذكرت البحرية ، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية ، أنه تم إلغاء مغادرة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية "إتش إم إس كوين إليزابيث" لقيادة أكبر مناورة لحلف الناتو منذ الحرب الباردة في اللحظة الأخيرة بعد ظهور هذه المشكلة.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد 18 شهرا من تعطل السفينة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" قبالة جزيرة وايت بعد وقت قصير من إبحارها إلى الولايات المتحدة عقب تعرضها لعطل في أداة التوصيل في المروحة اليمنى، وستكون السفينة الآن جاهزة لتحل محل حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" في المناورات الرئيسية التي ستشمل أكثر من 40 سفينة قبالة ساحل القطب الشمالي في النرويج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربة الجديدة تأتي وسط تحذير تقرير جديد أعدته لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني من أن بريطانيا ليست مستعدة بما فيه الكفاية لخوض حرب شاملة وسط نقص المخزون وأزمة تجنيد القوات المسلحة.

وأكدت أن القوات المسلحة تحتاج إلى مزيد من التمويل "للمشاركة في العمليات مع تطوير الاستعداد القتالي أيضا" أو سيتعين عليها تقليل "العبء التشغيلي" على الجيش.