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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات فورد تغادر البحر المتوسط متوجهة إلى المحيط الأطلسي

حاملة الطائرات يو
حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

أعلنت القوات البحرية الأمريكية مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" منطقة شرق البحر المتوسط متوجهة إلى مضيق جبل طارق، بعد تأديتها عدة مهام في منطقة عمليات الأسطول الأمريكي السادس .

 

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أشارت البحرية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ، إلى أن حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تطورا في الأساطيل الأمريكية كانت تنتشر في منطقة شرق المتوسط حيث قامت بتأدية عدة تدريبات وتمرينات وعمليات تابعة لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، وذلك لدعم الاستقرار والأمن البحري، وكذلك دفاعًا عن حلفاء الولايات المتحدة ومصالح شركائها .

 

أثنى قائد حاملة الطائرات الأمريكية ريك بورجيس على طاقم العمل، قائلا إنهم "بثوا الحياة في التقنيات المتقدمة للسفينة لإظهار القدرات الاستثنائية التي ستوفرها الناقلات من فئة فورد للأجيال القادمة".

 

تابع: "في ذروة استعدادنا وكفاءتنا، تم استدعاؤنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأثبتنا أننا السفينة المناسبة في الوقت المناسب للرد على نداء أمتنا"، مؤكدا أن حاملة الطائرات فورد استطاعت الارتقاء للتطلعات التي كانت مُنتظرة منها.

 

ولفت بيان البحرية الأمريكية إلى أن مضيق جبل طارق يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث تعبر المضيق ما يقرب من 300 سفينة يوميا، موضحا أن إكمال السفينة عبور مضيق جبل طارق ودخول المحيط الأطلسي واحدة من آخر العمليات المجدولة لنشر حاملة الطائرات فورد قبل عودتها إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

 

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