الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الوفد السياحي
الوفد السياحي

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفد سياحي أجنبي متعدد الجنسيات ، لزيارة معالم المناطق الأثرية بالمحافظة ، وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية .

 

ووضع الرؤى والخطط الإستراتيجية لتطوير هذا القطاع ، بإعتباره أحد الركائز الرئيسية في الإقتصاد القومى ، حيث حرصت الدولة على استثمار ما تحظى به مصر ، من مقومات سياحية متفردة ، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق  ،  ممتد عبر العصور المختلفة ، مما جعل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

 

 لافتاً  محافظ المنيا ، إلى أن محافظة المنيا شهدت رواجا في قطاع السياحة ، حيث استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم ، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

 

وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات ، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار بنى حسن ، وتل العمارنة ، وتونا الجبل ، موجهاً المحافظ ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

 

كما أشار المحافظ ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا ، بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة دير مواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا.

 

بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا ، الواقعة على بعد 16 كيلو متر  من مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وتضم آثارا فرعونية ، وقبطية ، وإسلامية.

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