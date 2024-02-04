وفد سياحي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفد سياحي أجنبي متعدد الجنسيات ، لزيارة معالم المناطق الأثرية بالمحافظة ، وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية .

ووضع الرؤى والخطط الإستراتيجية لتطوير هذا القطاع ، بإعتباره أحد الركائز الرئيسية في الإقتصاد القومى ، حيث حرصت الدولة على استثمار ما تحظى به مصر ، من مقومات سياحية متفردة ، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ، ممتد عبر العصور المختلفة ، مما جعل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

لافتاً محافظ المنيا ، إلى أن محافظة المنيا شهدت رواجا في قطاع السياحة ، حيث استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم ، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات ، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار بنى حسن ، وتل العمارنة ، وتونا الجبل ، موجهاً المحافظ ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

كما أشار المحافظ ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا ، بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة دير مواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا.

بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا ، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وتضم آثارا فرعونية ، وقبطية ، وإسلامية.