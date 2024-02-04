الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة الفلبينية تتعهد بتعزيز جهود التحول الرقمي لمكافحة الفساد

الفلبين
الفلبين

 

تعهدت الحكومة الفلبينية بتعزيز جهود التحول الرقمي للدولة لمكافحة الفساد والبيروقراطية .

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وأعلن القصر الرئاسي في الفلبين (مالاكانانج) هذا الالتزام بعدما احتلت الفلبين المرتبة 115 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية اليوم/الأحد/.

وعلى الرغم من أن ترتيب الفلبين وفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023 أظهر تحسنا طفيفا مقارنة بعام 2022؛ إلا أن ترتيبها ما زال أقل من المتوسط العالمي.

وفي ضوء هذا التطور، أعلن القصر الرئاسي أنه جار تنفيذ العديد من تدابير الرقمنة لتبسيط العمليات المؤسسية للحد من فرص الفساد. 

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت - قبل أيام - مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا) ووفقا للمؤشر، سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة .

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