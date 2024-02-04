للأسبوع الثاني.. استمرار مبادرة حصن طفلك بالقرآن وسط إقبال منقطع النظير

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي تستمر حتى 8 فبراير 2024م، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير.

يتم مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

جهود وزارة الأوقاف غير مسبوقة في خدمة القرآن

بادرة حصن طفلك بالقرآن وسط إقبال منقطع النظير

وقد أكد أولياء الأمور أن جهود وزارة الأوقاف غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم، وأن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" تقدم منهجًا عظيمًا في بناء النشء فكريًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا، وتعد جيلًا قادرًا على تحمل المسئوليّة، وأن المبادرة تسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، كما تسهم في فهم صحيح الدين، فتعلم الطفل للقرآن الكريم وبيان معانيه ومقاصد السور يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق.