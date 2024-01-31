تفاصيل مسابقة الأوقاف لتعيين أئمة وعمال حتى سن 40 عاما

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال ٢٠٢٤م ، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

أوضحت وزارة الأوقاف، علمًا بأن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي: كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن ٤٠ عامًا.

أوضحت أن العمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن ٤٠ عامًا.

وزارة الأوقاف المصرية

كما أعلن الجهاز عن عدة وظائف أخرى، مهندسين ومعلمين ومعلمات وباحثين قانونيين وسائقين وعمال بعدد من الجهات الحكومية.

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المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

- توفر صورة شخصية.

- وجود وصورة المؤهل الدراسي.

- يجب توفر صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- وجود صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم في حالة الإعاقة.