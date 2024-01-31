الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. عقب فتح باب التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2024، يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في التعيين بوزارة الأوقاف، في معرفة المستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب، و1000 وظيفة عامل.

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  بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن التقديم في المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وإدخال   البيانات  المطلوبة بغية التقديم بنجاح على الوظائف الشاغرة. 

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

- توفر صورة شخصية.

- وجود وصورة المؤهل الدراسي.

-  يجب توفر صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-  وجود صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم في حالة الإعاقة.

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