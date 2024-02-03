مستشفيات جامعة عين شمس تدرب الموظفين على التحول الرقمي

نظمت مستشفيات جامعة عين شمس دورات تدريبية للموظفين على التحول الرقمي بهدف تحقيق التنمية الشاملة للقدرات البشرية.

وذكرت مستشفيات جامعة عين شمس أنها بدور رائد في تعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متميزة في كلية الطب لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز البارز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

تعزيز قدرات موظفي مستشفيات جامعة عين شمس

واشتملت الدورات التدريبية لمستشفيات جامعة عين شمس على برنامج متخصص لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج Microsoft Excel لتعزيز إدارة البيانات وإنشاء التقارير.

ويعد هذا البرنامج فرصة متميزة للمشاركين الطموحين الذين يسعون لتطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية.

وكذلك إبراز مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet.

كخطوة فعّالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستثمار البيانات بشكل فعّال في مستقبل المشاركين.

وكان البرنامج بقيادة الدكتور. طارق عبد الفتاح وفتح المجال للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي لتحقيق أكبر استفادة.

ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.