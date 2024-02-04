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الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة

127 شهيدًا في 14 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان إلى 27 ألفًا و365 شهيدًا و66 ألفًا و630 مصابًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب النازحين في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لاستشهاد رجل برصاص القناص، مضيفة أن قصفا إسرائيليا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، أدى لاستشهاد أشخاص وإصابة آخرين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب نازحين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار صوب مدنيين في حي الرمال.

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