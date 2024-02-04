الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سكان غزة يعانون من ضغوط وآثار نفسية عميقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم

غزة
غزة

 

أكدت المتحدثة باسم مؤسسة أوكسفام العالمية، هديل القزاز، اليوم الأحد أن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي، حيث يعيش مليون و700 ألف شخص في خيام جنوبي القطاع .

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وقالت القزاز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عمل المؤسسة، وكل المنظمات الإنسانية هناك، والتي توفر 80% من احتياجات سكانه"، لافتة إلى أن "أغلب المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة تعتمد على الأونروا " .

وأضافت أن "حوالي 2 مليون و200 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من المجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل"، مؤكدة استمرار الاعتداء علي موظفي "أونروا"، والمؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة .

وأشارت إلى أن توقف عمل "الأونروا" في قطاع غزة سيكون بمثابة كارثة كبيرة تطال القطاع، موضحة أن موظفى "أوكسفام" أخلوا مواقعهم بمعظم أنحاء القطاع ويتمركزون الأن في مدينة رفح .

وقالت المتحدثة باسم مؤسسة أوكسفام العالمية، إن المؤسسة تستطيع توفير بعض المساعدات لقطاع غزة، وتطالب بوقف إنساني لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات وتسهيل وصولها للسكان .

وأكدت أن جميع سكان قطاع غزة يعانون من ضغوط وآثار نفسية عميقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما يعانون نقصا فى الأدوية والماء النظيف والغذاء الكافي والخيام والحاجات الأساسية للحياة .

وأشارت إلي أن هناك انقطاعا شبه دائم للكهرباء ووسائل الاتصال بقطاع غزة، ما يصعب عمل المؤسسات ومهام إيصال المساعدات للنازحين، فيما يعاني الأطفال في قطاع غزة أوضاعا شديدة السوء، مشددة علي ضرورة توفير احتياجاتهم ودعمهم بشتي السبل.

وأضافت أن هناك أطنانا من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة، فيما تهدد مخلفات الحرب سكان القطاع بكوارث بيئية عديدة.

 

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