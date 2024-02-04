المشدد 10 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشاب بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بنطاق مركز ههيا.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي2023، عندما أحالت النيابة العامة «أمين. م. ن » 39 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز ههيا، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المجني عليه « إسلام. ع» 24 عاما، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وبالفحص تبين أن المتهم أحدث عمداً مع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليه ضربا، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن عقد العزم وبيت النية على المساس بسلامة جسده، وما أن أبصره حتى انهال عليه ضربا بسلاح « مطواة »، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة باليد اليسرى، والمتمثلة في قطع بالأوتار القابضة للأصابع الوسطى، والخنصر والبنصر لليد اليسرى وتقدر نسبتها بـ3%، على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.