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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوركينا فاسو: انفجار مستودع للذخيرة غرب العاصمة واجادوجو

انفجار مستودع للذخيرة
انفجار مستودع للذخيرة

 

أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو عن اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في معسكر "يمدي"، الواقع على بعد نحو 20 كم غرب العاصمة واجادوجو؛ مما أدى إلى وقوع سلسلة من الانفجارات القوية.

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وأوضحت هيئة أركان جيش بوركينا فاسو وفقا لما نقلت منصة "لوفاسو" الإخبارية المحلية - أن الانفجار وقع في وقت لاحق من يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن دوي الانفجارات التي سمعها السكان المقيمون في المنطقة المحيطة بمعسكر "يمدي" جاءت بسبب نشوب حريق في مستودع ذخيرة بهذا المعسكر الذي يضم أسلحة القوات المسلحة الوطنية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الذعر وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية، مبينة أن الحريق الذي اندلع في مستودع الذخيرة جرى السيطرة عليه بعد التدخل الفوري للدفاع المدني، لكن هيئة أركان الجيش لم توضح في بيانها أسباب إندلاع الحريق أو حجم الخسائر المادية والبشرية.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر "يمدي" يقع على بعد حوالي 20 كم غرب العاصمة البوركينية واجادوجو وكان هدفا لهجوم شنه جنود فوج الأمن الرئاسي التابع للرئيس الأسبق، بليز كومباوري، في يناير 2016.

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