حبس المسئولين عن مصنع الصابون فى واقعة انفجار الطالبية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المسئولين عن إدارة وتشغيل مصنع صابون داخل عقار سكنى بالطالبية دون ترخيص والمتسبب في إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، وتهشم وجهات العقارات المجاورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث .

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى محل انفجار عقار الطالبية لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص العقار محل الواقعة وإعداد تقرير فنى بأسباب الانفجار وملابساته.



وقررت النيابة استدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال والاستماع إلى شهود عيان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.