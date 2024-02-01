وقوع انفجار على مسافة بعيدة عن ميمنة سفينة غربي الحديدة اليمنية

أكدت الهيئة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت إلى أن الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة غربي الحديدة اليمنية والطاقم والسفينة بخير.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها استهدفت ودمرت صاروخ أرض- جو جاهزا للإطلاق تابعا للحوثيين في اليمن، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت في بيان على منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية ودمرت صاروخ أرض جو حوثيا معدا للإطلاق".

وأضافت أن: "القوات الأمريكية حددت مكان الصاروخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، واعتبرت أنه يشكل "خطرا وشيكا" على الطائرات الأمريكية.

هذا وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بـ"عدة صواريخ بحرية مناسبة".

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أعلن أن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في المنطقة.

وأشار هيبي إلى أن حاملة الطائرات البريطانية قد تستبدل حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الأمريكية.