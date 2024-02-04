انطلاق فعاليات مبادرة" وطننا أمانة "بجنوب الأقصر

شهدت مدينة الطود بجنوب الأقصر، انطلاق فعاليات مبادرة وطننا امانة، وذلك ضمن فعاليات الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود.



يأتى ذلك خلال فترة اجازة نصف العام بقصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتتناول المبادرة الشائعات وكيفية مواجهتها ، وعن دور المراة في تماسك المجتمع ، والانتماء للوطن، وتقدم المبادرة انشطة ثقافيه ودينية ورياضية وفنية وتتيح للمشتركين قراءة القصص بالمكتبه خلال الاحتفاء بالمبادرة.

شارك في افتتاحية المبادرة القس رويس عبدالملاك راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات بحري، والشيخ عبدالحميد ثابت أمام وخطيب بأوقاف الأقصر ، وسالم احمد محمود مدير قصر ثقافة حاجر العديسات.

جاء هذا برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، واشراف نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل،