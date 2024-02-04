إرتفاع أسعار الأسمدة يهدد المحاصيل الشتوية بالبحيرة

تسود حالة من الإستياء الشديد بين المزارعين بقري محافظة البحيرة ، بسبب الإرتفاع الشديد في أسعار الأسمدة الزراعية ، مما يهدد المحاصيل الشتوية بقلة الإنتاج ، خاصة محصول القمح، الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في مصر .

إنتقلت “بوابة الوفد” إلي العديد من قري المحافظة، وإلتقت مع بعض المزارعين ، للوصول إلي تفاصيل الواقعة .

في البداية أكد رمضان الشرنوبي - مزارع - بقرية الهلباوي مركز كفر الدوار ، والذي أكد إرتفاع أسعاد الأسمدة الزراعية ، وخاصة النترات ، حيث إرتفع سعر الشيكارة إلي 700جنية لدي التجار ، في حين أن سعرها داخل الجمعيات الزراعية 350جنيها فقط ، ويضيف أن المشكلة تتمثل في أن الجمعية الزراعية تقوم بتسليم المزارع شيكارة نترات واحدة عن كل فدان ، وهو غير كافي بالطبع .

ويتدخل علي محمد - مزارع - قائلا أن الكميات التي نحصل عليها من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة ، لاتكفي بالطبع ونضطر إلي اللجوء إلي التجار وأحيانا السوق السوداء للحصول علي الكميات اللازمة من الأسمدة ، وبالتأكيد بأسعار مضاعفة .

ويقول صابر إبراهيم - مزارع - بمركز أبو حمص ، في جميع مواسم زراعات محصول البطاطس ، الذي يحتاج إلي كميات كبيرة من أسمدة النترات ،والتي تصل إلي 8شكائر علي مدار مراحل نمو المحصول ، بتكلفة تصل إلي مايقرب من 6ألاف جنية ،وهو مايتسبب في وقوع خسائر فادحة ، وأصبحنا غير قادرين علي زراعة عدد كبير من المحاصيل ، في حالة حصولنا علي حصص من الأسمدة غير كافية للزراعات .

ويقول حسن خميس - مزارع من مركز حوش عيسي ،تتصف حقولنا الزراعية بأنها رملية ، حيث تحتاج كميات أكبر من الأسمدة الزراعية ، حتي نضمن الحصول علي كميات وفيرة من المحصول ، لكن مايحدث أن الجمعيات الزراعية ، تقوم بصرف كميات من الأسمدة ، لاتكفي ولاتسمن من جوع ، حيث نلجأ إلي شراء الأسمدة من التجار بأسعار مضاعفة ، بعد التوقيع علي شيكات وإيصالات أمانة ، وفي حالة عدم القدرة علي السداد ، نكون مهددين بالحبس ، وبالتالي بوار الأراضي الزراعية .