الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع أسعار الأسمدة يهدد المحاصيل الشتوية بالبحيرة

زراعات البحيرة
زراعات البحيرة

تسود حالة من الإستياء الشديد بين المزارعين بقري محافظة البحيرة ، بسبب الإرتفاع الشديد في أسعار الأسمدة الزراعية ، مما يهدد المحاصيل الشتوية  بقلة الإنتاج ، خاصة محصول القمح، الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في مصر .

إنتقلت “بوابة الوفد” إلي العديد من قري المحافظة، وإلتقت مع بعض المزارعين ، للوصول إلي تفاصيل الواقعة .

في البداية أكد رمضان الشرنوبي - مزارع - بقرية الهلباوي مركز كفر الدوار ، والذي أكد إرتفاع أسعاد الأسمدة الزراعية ، وخاصة النترات ، حيث إرتفع سعر الشيكارة إلي 700جنية لدي التجار ، في حين أن سعرها داخل الجمعيات الزراعية 350جنيها فقط ، ويضيف أن المشكلة تتمثل في أن الجمعية الزراعية تقوم بتسليم المزارع شيكارة نترات واحدة عن كل فدان ، وهو غير كافي بالطبع .

ويتدخل علي محمد - مزارع - قائلا أن الكميات التي نحصل عليها من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة ، لاتكفي بالطبع ونضطر إلي اللجوء إلي التجار وأحيانا السوق السوداء للحصول علي الكميات اللازمة من الأسمدة ، وبالتأكيد بأسعار مضاعفة .

ويقول صابر إبراهيم - مزارع -  بمركز أبو حمص ، في جميع مواسم زراعات محصول البطاطس ، الذي يحتاج إلي كميات كبيرة من أسمدة النترات ،والتي تصل إلي 8شكائر علي مدار مراحل نمو المحصول ، بتكلفة تصل إلي مايقرب من 6ألاف جنية ،وهو مايتسبب في وقوع خسائر فادحة ، وأصبحنا غير قادرين علي زراعة عدد كبير من المحاصيل ، في حالة حصولنا علي حصص من الأسمدة غير كافية للزراعات .

ويقول حسن خميس - مزارع  من مركز حوش عيسي ،تتصف حقولنا الزراعية بأنها رملية ، حيث تحتاج كميات أكبر من الأسمدة الزراعية ، حتي نضمن الحصول علي كميات وفيرة من المحصول ، لكن مايحدث أن الجمعيات الزراعية ، تقوم بصرف كميات من الأسمدة ، لاتكفي ولاتسمن من جوع ، حيث نلجأ إلي شراء الأسمدة من التجار بأسعار مضاعفة ، بعد التوقيع علي شيكات وإيصالات أمانة ، وفي حالة عدم القدرة علي السداد ، نكون مهددين بالحبس ، وبالتالي بوار الأراضي الزراعية . 

 

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