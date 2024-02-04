الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: يشكل نقلة نوعية بالسياحة العالمية (فيديو)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مصر تستعد لافتتاح "أكبر صرح حضاري في العالم" وهو "المتحف المصري الكبير".

txt

مدبولي يتفقد الأعمال النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به

txt

إقبال من الطلاب والأجانب لمتابعة عروض المتحف بالإسماعيلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، اليوم الأحد، أن هذا المتحف، الذي يُعد أكبر متحف على مستوى العالم، سيشكل نقلة نوعية في حركة السياحة العالمية إلى مصر. 

وأشار إلى أن المتحف سيضم قطعًا أثرية مميزة لم يتم عرضها من قبل، مثل المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى التي تعود إلى مختلف الحضارات المصرية القديمة.

تقنيات عرض متطورة بالمتحف المصري الكبير

وأوضح أن المتحف سيستخدم تقنيات عرض متطورة، مثل تقنية الهولوجرام، لعرض القطع الأثرية بطريقة تفاعلية وجذابة للزوار.

وأعرب زيدان عن ثقته بأن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة جذب رئيسية للسياح من جميع أنحاء العالم، وسيُساهم في تنشيط حركة السياحة في مصر بشكل كبير.

مواد متعلقة

جهاد جريشة: الحكام المصريون شرفونا في أمم أفريقيا وقد يديرون النهائي

لحظة سقوط عصابة المخدرات الآسيوية في السعودية (فيديو)

عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح

قصف أمريكي عنيف ضد معسكرات الحوثيين في صنعاء (فيديو)

مواطنة تبكي بسبب غلاء الأسعار: مصر متستاهلش كدة (فيديو)

سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)

أستاذ استثمار يكشف أهمية مشروع رأس الحكمة (فيديو)

رد أحمد موسى على بيع رأس الحكمة: نصف لندن ملك السعودية (فيديو)
الجريدة الورقية