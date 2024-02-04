مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: يشكل نقلة نوعية بالسياحة العالمية (فيديو)

أكد الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مصر تستعد لافتتاح "أكبر صرح حضاري في العالم" وهو "المتحف المصري الكبير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، اليوم الأحد، أن هذا المتحف، الذي يُعد أكبر متحف على مستوى العالم، سيشكل نقلة نوعية في حركة السياحة العالمية إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحف سيضم قطعًا أثرية مميزة لم يتم عرضها من قبل، مثل المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى التي تعود إلى مختلف الحضارات المصرية القديمة.

تقنيات عرض متطورة بالمتحف المصري الكبير

وأوضح أن المتحف سيستخدم تقنيات عرض متطورة، مثل تقنية الهولوجرام، لعرض القطع الأثرية بطريقة تفاعلية وجذابة للزوار.

وأعرب زيدان عن ثقته بأن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة جذب رئيسية للسياح من جميع أنحاء العالم، وسيُساهم في تنشيط حركة السياحة في مصر بشكل كبير.