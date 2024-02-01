إقبال من الطلاب والأجانب لمتابعة عروض المتحف بالإسماعيلية

يشهد متحف الاسماعيليه خلال الفترة الحالية، إقبالا جماهيريا من المواطنين من داخل الاسماعيليه والمحافظات الاخرى ومن السائحين للتعرف على مقتنيات المتحف والذي يضم نحو 3800 قطعة أثرية ترجع لحقب تاريخية من عهد الفراعنة وحتى افتتاح قناة السويس في التاريخ الحديث.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونية، عدد من الزيارات اليومية المتنوعة والجولات الإرشادية التي يشارك فيها طلاب ومواطنين وسائحين بالإسماعيلية للتعرف على العرض المتحفي بالمتحف خلال إجازة نصف العام.



وكانت إدارة المتحف بالاسماعيليه أعلنت عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لاستقبال الراغبين في الزيارة مقابل رسوم رمزية تبلغ 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطالب المصري و 40 جنيها للطالب الأجنبي و50 جنيها للسائح الأجنبي.



وبنى متحف آثار الإسماعيلية المهندسون العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية في عام 1911 وافتتح المتحف للزيارة في عام 1913 و يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية من عصور تاريخ مصر المختلفة بداية بالعصر الفرعوني حتى عصر الوالي محمد علي.



ويقع المتحف في شارع محمد علي بمنطقة حي الإفرنج، ويتخذ المتحف شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء. .ويضم المتحف 3800 قطعة أثرية تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية.