طقس الفيوم شديد البرودة ليلا والصغرى 6 درجات

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 4 فبراير، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع ظهور السحب المتقطعة وإستمرار نشاط الرياح على فترات.

وتنخفض درجات الحرارة ليلا إلى معدلات متدنية، وسط أجواء شديدة البرودة مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا التى تصل إلى حد الضباب بالطرق الزراعية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، واستمرار ظهور السحب المتوسطة ونشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة، مع توقعات باستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت على محافظة الفيوم تبلغ 18 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 6 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح اليوم تبلغ نحو 20 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 35 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية، والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة خلال أجازة نصف العام الدراسي.