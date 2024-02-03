طقس القليوبية.. سطوع الشمس نهارًا وأجواء باردة ليلًا

تشهد قرى محافظة القليوبية، صباح اليوم السبت، طقس غير مستقر، وذلك مع سطوع الشمس، واختفاء السحب، يصاحبه شعور بالبرد في الظل، وتزداد عدد ساعات سطوع الشمس على معظم الأنحاء.

كما تنحصر فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما شهدت المحافظة حالة من الطقس السيئ وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ووجود رياح متوسطة لشديدة وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية رياح غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة.

أكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والضرورية، و تفعيل الجولات الميدانية للتأكد من جاهزية شبكات المجاري ومتابعة الأماكن العرضة لتجمع المياه والأمطار.

كما شدد على ضرورة متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية للتصدي لأي تداعيات قد تحدث، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

