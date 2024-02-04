فلسطين تشكل فريق قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه تم تشكيل الفريق القانوني يستدعي توثيق الجرائم الإسرائيلية، وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتي هي بالأساس ضد الإنسانية.

الجرائم الإسرائيلية

وأضاف، أن هذا الفريق مطلوب منه إعداد الملفات اللازمة، بحيث يتم تحديد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتعيين الفاعلين لها والآمرين بها، بالإضافة إلى جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب هؤلاء لجرائمهم بحيث يمكن قمع الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ليس فقط أمام محكمة الجنائية الدولية، بل إنما أمام أي قضائي وطني آخر وهو ما يعرف بالاختصاص الوطني العالمي، أو أمام محاكم إقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأمريكية أو المحكمة الإفريقية.



وتابع: القانون الدولي الإنساني يكفل ويضمن الحماية والحصانة للمنشآت الطبية وقوافل ووسائل النقل الطبية وأفراد والطواقم الطبية، لذلك فإن الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو خرق فاحش لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، لذلك فإن التصفية خارج القانون الدولي كما حدث في مستشفى ابن سيناء هي جريمة غدر من الجنود الإسرائيلية ضد السكان المدنيين واللجوء إلى ذلك هو سلوك غير مشروعي وغير قانوني، وهذه الجريمة تناقض جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر انتهاكًا صارخا للآداب والأخلاق والضمير الإنساني.