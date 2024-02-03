تضامناً مع القضية الفلسطينية.. أسرة فيلم The Goat تتبرع بإيراداته لأطفال غزة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم The Goat تضامنها مع القضية الفلسطينية عن طريق التبرع بإيرادات العمل في روما لمساعدة أطفال غزة بسبب الأحداث المأساوية التي مازالت مستمرة داخل فلسطين منذ عملية طوفان الأقصى حتي الآن، وذلك خلال مؤسسة Action Aid.

جاء ذلك الإعلان بعد نجاح عرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

فيلم The Goat

أحداث فيلم The Goat

تدور أحداث فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم The Goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو ، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريلل