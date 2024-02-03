السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. أسرة فيلم The Goat تتبرع بإيراداته لأطفال غزة

فيلم The Goat
فيلم The Goat

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم The Goat تضامنها مع القضية الفلسطينية عن طريق التبرع بإيرادات العمل في روما لمساعدة أطفال غزة بسبب الأحداث المأساوية التي مازالت مستمرة داخل فلسطين منذ عملية طوفان الأقصى حتي الآن، وذلك خلال مؤسسة Action Aid.

جاء ذلك الإعلان بعد نجاح عرض الفيلم لأول مرة في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

فيلم The Goat

أحداث فيلم The Goat

تدور أحداث فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم The Goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو ، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريلل

txt

هيثم سعيد يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سكاكينو".. (فيديو)

مواد متعلقة

هيثم سعيد يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سكاكينو".. (فيديو)

إيرادات فيلم رحلة 404 فى آخر ليلة عرض

فيلم رحلة 404 يتصدر المركز الثاني بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم رحلة 404 في آخر ليلة عرض

محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ما كفاية".. شاهد

محمد الشرنوبي يطلق البرومو الرسمي لأغنية "ما كفاية".. (فيديو)

فيلم رحلة 404 يحقق إيرادات خيالية منذ طرحه بشاشات السينما

أول عمل فني بعد الخطوبة..هشام جمال يطلق "أمور بسيطة"بمشاركة ليلى أحمد زاهر
الجريدة الورقية