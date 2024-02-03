مظاهرات في لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)

شارك مئات من المواطنين في بريطانيا في مظاهرات حاشدة من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرضت فضائية " العربية"، اليوم السبت، لقطات مصورة لمظاهرات حاشدة انطلقت في لندن من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت الفيديو خروج الآلاف في شوارع لندن مطالبين إسرائيل بضرورة وقف الحرب على غزة.

موظفو الأونروا المهددون بالتسريح يصدرون بيانا للرأي العام

أصدر موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المهددون بالفصل بيانا للرأي العام، أعربوا فيه عن رفضهم التام للاتهامات الموجهة إليهم.

وحسب روسيا اليوم، جاء في البيان: "نعرب عن بالغ استغرابنا من القرار الذي يتحدث عن فصلنا من وظيفتنا وعملنا بوكالة "الأونروا" بناء على ادعاء كاذب من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مشاركتنا في أحداث السابع من أكتوبر 2023".

وأضاف البيان: "تجاه ذلك نود التأكيد على رسالتنا التعليمية السامية التي لطالما قدمنا من أجلها أجمل سنوات أعمارنا. ونعبر عن رفضنا الكامل لهذه الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، ولأي قرارات تنبني على هذه الاتهامات غير الصحيحة".

وتابع: "نؤكد أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ونشر صورنا بهذا الخصوص هو عبارة عن أكاذيب. ونطالب الأمم المتحدة وإدارة وكالة "الأونروا" بإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الخصوص وتقديم الدلائل التي يزعم الاحتلال من خلالها بأننا شاركنا في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهو ما ننفيه قطعيا".