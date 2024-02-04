فارس عوض معلقًا لمباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس خادم الحرمين

كلفت قنوات SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية المعلق الكبير فارس عوض لتولي مهمة الوصف والتعليق على مباراة الاتحاد والفيصلي التي ستقام اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفن.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الفيصلي اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تضع كتيبة النمور عينها على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك من أجل المنافسة بقوة على اللقب في ظل الابتعاد عن المنافسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل أكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن أحمد حجازي و حسن كادش سيكونان قلب دفاع الاتحاد في مباراة اليوم ضد الفيصلي ببطولة كأس الملك السعودي.

معلق مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم والقناة الناقلة والموعد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيصلي ضد الطائي في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين فارس عوض و حاتم بطيشة.