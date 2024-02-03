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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد أمام الفيصلي

أحمد حجازي و حسن
أحمد حجازي و حسن كادش

يعود النجم الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة في مباريات فريق الاتحاد السعودي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به العام الماضي في الرباط الصليبي وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن أحمد حجازي و حسن كادش سيكونان قلب دفاع الاتحاد في مباراة اليوم ضد الفيصلي ببطولة كأس الملك السعودي.

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وأكدت تقارير أخرى جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في مباراة الاتحاد والطائي القادمة والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الطائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك على ملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، لحساب الجولة 19 من الدوري.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي والقناة الناقلة :

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي غدًا الأحد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيصلي ضد الطائي في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين فارس عوض و حاتم بطيشة.

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