موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث تضع كتيبة النمور عينها على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك من أجل المنافسة بقوة على اللقب في ظل الابتعاد عن المنافسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل أكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن أحمد حجازي و حسن كادش سيكونان قلب دفاع الاتحاد في مباراة اليوم ضد الفيصلي ببطولة كأس الملك السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيصلي ضد الطائي في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين فارس عوض و حاتم بطيشة.