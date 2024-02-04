القيعي: أتمنى استمرار معلول ولا أتوقع رحيل بيرسي تاو

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن علي معلول لاعب مميز وشخصية محترمة للغاية وأنه يتمنى استمراره في الفريق.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : اللاعب يجب أن يكون قادر على العطاء لآخر عقده بنفس الكفاءة، وهذا الكلام ليس فيما يخص معلول ولكن اجمالا على كل اللاعبين.

وأشار إلى أن بيرسي تاو كان لديه فرص للرحيل ولكنه تمسك بالاهلي ولا أعتقد أنه يرغب في الرحيل ويتمنى استمراره بكل تأكيد خاصة أنه لاعب متميز على كافة المستويات.