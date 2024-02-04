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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: الانتهاء من ملف القيد من أهم إنجازات مجلس الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن هناك حالة من السعادة الغامرة تسيطر على جميع جماهير القلعة البيضاء بعد إبرام صفقات والتعاقد مع مدير فني جديد.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "الانتهاء من ملف القيد شييء رائع ومميز من مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب، وملف الصفقات تم اختياره بعناية فائقة".

وأضاف: "أشكر لاعبي الزمالك الراحلين لأنهم ليس لديهم ذنب والخطأ ككان في اختيار اللاعبين خلال السنوات الماضية، والأجواء داخل النادي حاليا رياضية".

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