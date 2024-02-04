أيمن يونس: الانتهاء من ملف القيد من أهم إنجازات مجلس الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن هناك حالة من السعادة الغامرة تسيطر على جميع جماهير القلعة البيضاء بعد إبرام صفقات والتعاقد مع مدير فني جديد.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "الانتهاء من ملف القيد شييء رائع ومميز من مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب، وملف الصفقات تم اختياره بعناية فائقة".

وأضاف: "أشكر لاعبي الزمالك الراحلين لأنهم ليس لديهم ذنب والخطأ ككان في اختيار اللاعبين خلال السنوات الماضية، والأجواء داخل النادي حاليا رياضية".