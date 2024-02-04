جهاد جريشة: الحكام المصريين شرفونا في أمم إفريقيا وقد يديرون النهائي

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الحكام المصريين في بطولة الأمم الإفريقية شرفوا الكرة المحلية وقدموا أداء مميزًا، موضحًا أن الحكم محمد معروف أدار مباراة مميزة للغاية، والحكم أمين عمر أدار مباراتين مميزتين للغاية، والحكم محمد عادل أدار مباريات بأداء رائع، كما أن الحكم محمود عاشور أدار 7 مباريات منهم مباراة اليوم بين الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا.

وتوقع "جريشة"، خلال مداخلة مع برنامج "كان 2023"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن يقع اختيار طاقم تحكيم مصري في آخر 4 مباريات من بطولة أمم أفريقيا، سواء في مباراتي قبل النهائي أو مباراة المركزين الثالث والرابع ومباراة النهائي، موضحًا: "أتوقع أن يقع اختيار طاقم تحكيم مصري في مباراة واحدة من هذه المبارايات، ويكون أداؤهم مشرف".

قرارات الحكم المصري في مباراة كوت ديفوار صحيحة

وعن حالات الطرد في مباراة كوت ديفوار ومالي، قال إن الطرد الأول صحيح، والطرد الثاني سببه خلع لاعب كوت ديفوار قميصه احتفالا بالهدف فحصل على الإنذار الثاني له وبالتالي الطرد صحيح، مؤكدا أن الحكم المصري أدار هذه المباراة بشكل ممتاز.

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مثيرًا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لينجح في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

أحرز المنتخب المالي هدف التقدم خلال المواجهة المثيرة من خلال اللاعب نيني دروجيليس في الدقيقة 71، بينما عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتوجه المنتخبان للأشواط الإضافية، حيث سجل هدف الفوز لمنتخب ساحل العاج اللاعب عمر دياكيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني.