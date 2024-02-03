أمم أفريقيا.. شوط أول سلبي بين جنوب أفريقيا والرأس الأخضر

يسيطر التعادل السلبي على مجريات أحداث الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر، المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان تأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع النهائي على حساب المغرب بينما يقدم الرأس الأخضر مفاجآت غير متوقعة في أمم أفريقيا بالنسخة الحالية بعد وصوله إلى ربع النهائي حيث أطاح بنظيره الموريتاني من دور الـ16.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موداو، جرانت كيكانا، ماثوبي مفالا، موديبا.

خط الوسط: سيثولي، تيبوهو موكوينا، ثابيلو مورينا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو.

خط الهجوم: إيفيدينسي ماكجوبا.

تشكيل الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: فوتسينها.

خط الدفاع: ستيفين موريرا، لوجان كوستا، روبيرت لوبيز، جواو باولو.

وسط الملعب: كيني روتشا، كيفين بينا، جاميرو مونتييرو.

خط الهجوم: جوفاني كابرال، ريان مينديز، جاري رودريجيز.