نانت يخسر من لانس بمشاركة مصطفى محمد

خسر فريق نانت أمام لانس بهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا البوجوار" ضمن الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسي.

جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع دافيد دا كوستا لاعب لانس في الدقيقة 48.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد نانت عند النقطة 19 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الفرنسي بينما ارتفع رصيد فريق لانس للنقطة 32 محتلا المركز السادس.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للمهاجم المصري مصطفى محمد بعد تمثيل منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي ودعها من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو بركلات المعاناة الترجيحية.