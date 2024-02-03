والتر بواليا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

يرى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، أنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الشياطين الحمر ولذلك رحل عن الفريق ، بعد فترة قصيرة من الانضمام إلى صفوف النادي الأكبر في أفريقيا.

وقال بواليا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حين تلعب في الأهلي يجب أن تكون في قمة مستواك في كل مباراة ".

وأضاف: "كنت هداف الفريق في الجونة، لكن في الأهلي الأمور كانت مختلفة، ومع بداية تألقي قرر المدير الفني التعاقد مع لاعب آخر ورحلت، وكان يجب أن أثبت نفسي بشكل أفضل".

بواليا: سأعود للدوري المصري

وعن مفاوضات الزمالك معه، علق: "كانت مجرد شائعات، وتحدث معي أحد الوكلاء لكن لم يتطرق الأمر لشيء رسمي"، وأتم: "بعد ٦ أشهر من الآن سأعود للدوري المصري على ناد كبير".