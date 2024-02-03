الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

والتر بواليا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

والتر بواليا
والتر بواليا

يرى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، أنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الشياطين الحمر ولذلك رحل عن الفريق ، بعد فترة قصيرة من الانضمام إلى صفوف النادي الأكبر في أفريقيا.

وقال بواليا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حين تلعب في الأهلي يجب أن تكون في قمة مستواك في كل مباراة ".

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وأضاف: "كنت هداف الفريق في الجونة، لكن في الأهلي الأمور كانت مختلفة، ومع بداية تألقي قرر المدير الفني التعاقد مع لاعب آخر ورحلت، وكان يجب أن أثبت نفسي بشكل أفضل". 

بواليا: سأعود للدوري المصري

وعن مفاوضات الزمالك معه، علق: "كانت مجرد شائعات، وتحدث معي أحد الوكلاء لكن لم يتطرق الأمر لشيء رسمي"، وأتم: "بعد ٦ أشهر من الآن سأعود للدوري المصري على ناد كبير".

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