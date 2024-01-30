أحمد حجازي يقرر الاعتزال دوليًا

كشف عبد الرحمن طارق مراسل قنوات إم بي سي مصر في كوت ديفوار والقائم على تغطية بطولة كأس أمم أفريقيا عن قرار مفاجئ من أحمد حجازي قائد منتخب مصر باعتزاله الدولي بعد خروج الفراعنة من البطولة.

وقال عبد الرحمن طارق إن أحمد حجازي أبلغ بعض لاعبي منتخب مصر في غرفة الملابس أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي، وذلك بعد هزيمة الفراعنة من الكونغو والخروج من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعلن اللاعب عن قراره بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد هدوء موجة الغضب الشديدة في الشارع المصري بسبب أداء المنتخب السيئ في البطولة والخروج غير المتوقع.

غليان في الشارع الرياضي المصري.. والجبلاية "شاهد ما شفش حاجة"

تُسيطر حالة من الحزن الشديد، على الشارع الرياضي المصري عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر الاول، على يد نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بدور الـ 16، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها حاليا دولة كوت ديفوار.

غضب جماهير الكرة المصرية

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب الشديد انتابت جماهير الكرة المصرية بعد الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 للبطولة.

وتحمل الجماهير المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الاخفاق الافريقي للمنتخب الاول، بل النتائج المخيبة القارية المتوالية لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد كافة الأعمار السنية، فيما طالب خبراء كرة القدم المصرية برحيل مجلس علام، بعد سلسلة النتائج السلبية لكافة المنتخبات.