نجم منتخب مصر السابق ينتقد حجازي وعبدالمنعم والشناوي والنني

أكد رضا شحاتة، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، اليوم، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، صعبة للغاية، نظرًا لتشابه ظروف المنتخبين في التأهل من دور المجموعات.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الكرة الأفريقية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولم يعد هناك منتخب سهل وفي المتناول، فقد ودَعَ المنتخب الجزائري من الدور الأول، رغم كونه أحد المرشحين للتتويج باللقب قبل بداية البطولة، لذلك فإن مواجهة الكونغو ستكون صعبة للغاية.

الشناوي وحجازي وعبد المنعم ليسوا في أفضل حالاتهم:

أضاف: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ليسوا في أفضل حالاتهم في هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا، وتسببوا في العديد من الأهداف التي سكنت شباك الفراعنة، كما أن هناك علامة استفهام كبيرة حول إصرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني، على الدفع بمحمد النني بشكل أساسي.