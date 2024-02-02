التعاون والشباب بدون اهداف في الودية الاخيرة قبل عودة الدوري السعودي

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره التعاون، وديا، في ثاني مبارياتهما التجريبية ضمن تحضيراتهما في مدينة العين الإماراتية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.



وتعادل الأبيض العاصمي في أولى مبارياته التجريبية في معسكر العين أمام سمرقند الأوزبكي بنتيجة 1ـ1، بينما كسب الفريق القصيمي نظيره العين الإماراتي 3ـ1



وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي فيتينيو، مصعب الجوير، ومصطفى ملائكة، ثلاثي الشباب المنضمين حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.



كما ظهر الجامبي موسى بارو مع التعاون عقب التحاقه بالفريق بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، التي تجري حاليًّا في كوت ديفوار.



وبدأ الفريق العاصمي المباراة بتشكيل أساسي ضم كلًّا من:

في حراسة المرمي: محمد عيسى

في الدفاع: حمد اليامي، نادر الشراري، إياجو سانتوس، متعب الحربي

في الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبه، كاراسكو

في الهجوم: هتان باهبري وكارلوس جونيور



وجاءت تشكيلة التعاون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مايلسون

الدفاع: فهد العبد الرزاق، جيريتو، وليد الأحمد، إبراهيم الشويل

الوسط: فلافيو، أشرف المهيديوي، موسى بارو، ماتيوس كاسترو

الهجوم: عبدالفتاح آدم، وجواو بيدرو.