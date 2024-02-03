مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث
سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث المقامة بمدينة جونكوف ببولندا خلال الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.
حيث توجت عاليه محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة ، فيما حققت البولندية الكسندرا كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ نقطة ، بينما حققت اللاعبة البولندية ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.
وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي ايهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة ، فيما حقق لاعب بولندا ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة ، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية برصيد ١٤٤٨ نقطة.