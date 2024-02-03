فوائد صحية وجمالية.. أهمية فاكهة البرتقال للشعر والبشرة

تعد فاكهة البرتقال بأنواعها المختلفة من أشهر أنواع الفواكه وأكثرها تناولًا خاصة في فصل الشتاء، لإحتوائها على العديد من الفوائد، حيث تتميز بطعمها الحامض والحلو نسبيًا في نفس الوقت، إضافة إلى مساهمتها في تقوية جهاز المناعة.

الفوائد الصحية والجمالية المذهلة لفاكهة البرتقال

يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين C، حيث تزود حبة البرتقال متوسطة الحجم الجسم بما يقارب 92% من قيمة احتياجه اليومي من فيتامين C، كما تحتوي على أنواع من الفيتامينات والمعادن، أبرزها :" فيتامين A ، B1، حمض الفوليك، الكالسيوم، البوتاسيوم".

يعد البرتقال مصدر جيد للألياف الغذائية، حيث أن حبة البرتقال متوسطة الحجم (140 غرام) تزود الجسم بما يقارب 10% من قيمة احتياجه اليومية من الألياف.

كما يحتوي البرتقال على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة التي تقلل من الإصابة بالالتهابات المختلفة، وتقوي جهاز المناعة في الجسم، وتحارب الفيروسات المختلفة، ومنها مركبات الفلافونويد، مثل الهيسبيريدين ( Hesperidin) ومركبات الكاروتينويد، مثل البيتا-كريبتوزانثين (Beta-Cryptoxanthin)، والليكوبين (Lycopene).

فوائد البرتقال للبشرة والشعر والرجيم

يساهم تناول البرتقال في الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من مختلف المشكلات التي تصيبها. فمثلًا، يساهم فيتامين C المتواجد في البرتقال على زيادة إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة البشرة فهو يعمل على التحسين من قوة ومرونة البشرة ويعزز من التئام الجروح.

كما يساهم البرتقال للوجه والبشرة في التقليل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة، فبالإضافة إلى دوره في زيادة بروتين الكولاجين، يعمل فيتامين C والمركبات المضادة للأكسدة على التقليل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة على البشرة.

يعد البرتقال من الفاكهة ذات السعرات الحرارية القليلة، كما أن احتوائه على الألياف الغذائية يساهم في زيادة الشعور بالشبع واستمراره لفترات زمنية أطول، وهذا ما يساعد على التقليل من تناول الأطعمة خلال اليوم، وبالتالي سيساعد على فقدان الوزن والحفاظ عليه ضمن معدلاته الطبيعية.